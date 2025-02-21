Что значили автомобильные номера в СССР: секрет, о котором мало кто знает

Любой "продвинутый" гражданин СССР расскажет, что означали автомобильные номера в то время

Наличие автомобиля в Советском Союзе считалось признаком "статуса" человека. Тогда существовало своеобразное правило: "машина — это роскошь, а не средство передвижения". В то же время о человеке немало могла сказать географическая принадлежность автомобиля и его владельца.

"Телеграф" рассказывает о том, какими были автомобильные номера в СССР и УССР в частности, а также, что они могли означать.

Что известно о номерах в СССР

Первые автомобильные номера появились в Советском Союзе еще в 1931 году — до 1991 года регистрационные знаки нередко менялись. Это было связано с целым рядом факторов, включая присоединение к СССР новых территорий, а также упразднение и реорганизацию тех или иных субъектов "Великого и могучего".

С начала 1960-х популярность приобрели номера черного цвета с четырьмя цифрами и тремя белыми буквами за ними. Передние номера были прямоугольными, а задние — квадратными. Для военных автомобилей и прицепов номера сделали с двумя буквами. А в 1980-х годах стали выдавать номера белого цвета.

Нередко встречались номерные знаки, которые у современного поколения могут вызвать улыбку и даже смех. Так, в Ленинградской области были номера "ЛОХ". Также встречался номер с буквами "ОГО" — его можно было увидеть в фильме "Бриллиантовая рука".

Какими были номера в Украинской ССР

Автомобильные номера советского периода на территории Украины, как и в других союзных республиках, начинались с первой буквы в зависимости от конкретного региона. Например, номера с буквами "ДНР" выдавались в Днепропетровской области.

Номера "ХАЧ" выдавались в Харьковской области.

В Полтавской области выдавались номера с буквами "ПОХ".

Номера "СУР" относились к Сумской области.

Номера "ДОХ" выдавались в Донецкой области.

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