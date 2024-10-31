Выехала из Украины и пропала с радаров: где сейчас тренер "Взвешенных и счастливых" Анита Луценко
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Тренер рассказала, приезжает ли в Украину
Популярная украинская фитнес-тренер, блогер и нутрициолог Анита Луценко, которая стала известной благодаря проекту "Взвешенные и счастливые", стала примером для многих и популяризировала здоровый образ жизни. Однако внезапно она исчезла из медиапространства.
Тренер до начала полномасштабного вторжения строила карьеру в Украине, однако сейчас выбрала несколько иную жизнь. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Анита Луценко, чем она занимается и что говорит о войне в Украине.
Что известно об Аните Луценко
Анита Луценко — известная специалист по похудению и телеведущая. Также она является мастером спорта и серебряной чемпионкой Европы по спортивной аэробике, многократной чемпионкой Украины по аэробике и фитнесу.
При этом в спорт Анита Луценко попала почти случайно. Когда девушке было 4 года, мама хотела ее записать на кружок бальных танцев, но ее не взяли из-за маленького возраста. Поэтому Аниту записали на художественную гимнастику.
Училась будущая звезда в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины. Впоследствии Анита стала участвовать во многих чемпионатах Украины и Европы по спортивной гимнастике.
На телеэкраны тренер попала в 2011 году. Тогда она стала тренером участников телепрограммы "Взвешенные и счастливые". Также она принимала участие в шоу "Танцы со звездами", а в 2021 году стала соведущей шоу "Wow, Анита!" с Анной Свиридовой, где рассказывала о полезных привычках и тренировках.
Где сейчас Анита Луценко
На сегодняшний день Луценко вместе с дочерью находится в Великобритании. Она решила, что образование дочери является приоритетом, поэтому Мия учится в британской государственной школе. Вместе Анита продолжает работать онлайн, что позволяет ей сохранять связь с украинской аудиторией и реализовывать свои фитнес-проекты удаленно.
Она отмечает, что имеет возможность часто посещать Украину, но сейчас основной причиной для жизни за границей является стабильность обучения дочери и завершение строительства дома в Киеве, которое еще не завершено.
Что говорит о войне Анита Луценко
Свой блог тренер ведет полностью на украинском языке. Также она постоянно репостит разные собрания для ВСУ у себя в сторону и поздравляет украинцев с государственными праздниками.
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