Археологи нашли 12 тысячелетних статуй, известных как "стражи дверей" (фото)

Они находились на глубине около 1,5 метра под землей

Археологи из Национального управления Аспара (ANA), работающие в сотрудничестве с исследователями из Китайской правительственной группы по охране Ангкора (CSA), вели раскопки в парке Ангкор в Камбодже, где находится знаменитый храм Ангкор-Ват, и обнаружили дюжину статуй из песчаника, известных как "хранители дверей".

Возраст статуй, которые ученые назвали "замечательным открытием", как полагают, составляет около 1000 лет. Об этом сообщает Ancient Origins.

Статуи Ангкора были найдены всего несколько дней назад захороненными около северных ворот, ведущих в Королевский дворец XI века в Ангкор-Тхоме, который был последней столицей Кхмерской империи. Эти статуи устанавливались рядом с дверями или воротами, ведущими в важные здания, поэтому археологи называют их "стражами дверей".

Ранее этой осенью находка всего лишь одной из таких статуй вызвала большой переполох в археологическом сообществе Юго-Восточной Азии. Но на этот раз археологи сорвали джекпот, раскопав 12 фигур, которые имеют огромное религиозное и духовное значение в индуистской религии.

Исследователи начали копать в этом районе, не особо ожидая что-либо найти, поэтому они были шокированы, когда начали выкапывать древние статуи из песчаника, одну за другой. Статуи были захоронены на разной глубине, причем последняя была найдена на глубине около 1,4 метра под землей.

Статуи немного различались по размеру. Самые маленькие "стражи дверей" были около одного метра в высоту, в то время как самые большие имели высоту около 110 сантиметров. Несколько статуй оказались в довольно хорошем состоянии.

Все они изображали уникальных персонажей с несколько отличающимися чертами. По словам камбоджийского археолога Сорна Чанторна, их украшения для волос на лице, в частности, были разными, что придавало каждому "стражу дверей" отличительный внешний вид.

Ранее совместная египетско-германская археологическая миссия из Университета Сохаг и Берлинского университета обнаружила гроб женщины по имени "Ити". Она была единственной дочерью правителя Асьюта во времена правления царя Сенусрета I, известного как "Хафай-Хапи".