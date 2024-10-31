Могут ли мобилизовать студента во время академотпуска

На период отпуска статус студента не теряется, но есть нюанс

Несмотря на всеобщую мобилизацию в Украине, некоторые граждане имеют право на отсрочку от призыва. К этим категориям относятся и студенты.

Однако если студент берет академический отпуск, его могут мобилизовать. Об этом пишет ТСН.

Предоставление академического отпуска предусматривает временную приостановку всех прав и обязанностей студента , в частности, освобождение от выполнения индивидуального учебного плана. О факте академотпуска обязательно фиксируется в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Несмотря на то, что академический отпуск не прекращает статус студента, Министерство образования и военные комиссариаты разъясняют, что на такой отпуск студент теряет право на отсрочку от призыва.

Если же академотпуск предоставлен по состоянию здоровья, например, из-за серьезной болезни, то призывник, хотя и теряет основание для отсрочки как студент, может получить ее по решению военно-врачебной комиссии.

Напоминаем, что отсрочка предоставляется студентам, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают первое высшее образование. Это регулируется Законом №10449.

Кроме того, отсрочка распространяется на помощников-стажеров, аспирантов и докторантов. Однако для ее получения необходимо предоставить в территориальный центр комплектования справку из учебного заведения, подтверждающую статус.

В то же время, определенные категории студентов могут быть мобилизованы:

студенты вечернего или заочного отделения;

получающие второе высшее образование;

студенты, зачисленные на программу на низшем уровне, чем их предыдущая степень;

студенты отчислены за отказ от всеобщей военной подготовки.

Следует отметить, что студенты, которые переходят с курса на курс во время каникул, сохраняют свое право на отсрочку. Но если студент поступает на новый уровень образования через вступительную кампанию и есть разрыв между семестрами (например, после бакалавриата поступает на магистратуру), во время этого перерыва он может быть мобилизован.

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