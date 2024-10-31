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Виїхала з України і зникла з радарів: де зараз тренерка "Зважених та щасливих" Аніта Луценко

Автор
Наталія Дума
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Автор
Аніта Луценко була ведучою шоу "Зважені та щасливі"
Аніта Луценко була ведучою шоу "Зважені та щасливі". Фото Колаж Телеграфу

Тренерка розповіла, чи приїжджає до України

Популярна українська фітнес-тренерка, блогерка та нутриціологиня Аніта Луценко, яка стала відомою завдяки проєкту "Зважені та щасливі", стала прикладом для багатьох і популяризувала здоровий спосіб життя. Однак раптово вона зникла з медіапростору.

Тренерка до початку повномасштабного вторгнення будувала кар’єру в Україні, однак зараз обрала дещо інше життя. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Аніта Луценко, чим вона займається і що каже про війну в Україні.

Що відомо про Аніту Луценко

Аніта Луценко — відома фахівчиня зі схуднення та телеведуча. Також вона є майстром спорту та срібною чемпіонкою Європи зі спортивної аеробіки, багаторазовою чемпіонкою України з аеробіки та фітнесу.

При цьому у спорт Аніта Луценко потрапила майже випадково. Коли дівчині було 4 роки, мама хотіла її записати на гурток бальних танців, але її не взяли через маленький вік. Тому Аніту записали на художню гімнастику.

Навчалася майбутня зірка у Національному університеті фізичного виховання і спорту України. Згодом Аніта стала брати участь у багатьох чемпіонатах України та Європи зі спортивної гімнастики.

На телеекрани тренерка потрапила у 2011 році. Тоді вона стала тренером учасників телепрограми "Зважені та щасливі". Також вона брала участь у шоу "Танці з зірками", а у 2021 році стала співведучою шоу "Wow, Аніто!" з Ганною Свиридовою, де розповідала про корисні звички і тренування.

Де зараз Аніта Луценко

На сьогодні Луценко разом із дочкою перебуває у Великій Британії. Вона вирішила, що освіта її доньки є пріоритетом, тому Мія навчається в британській державній школі. Водночас Аніта продовжує працювати онлайн, що дозволяє їй зберігати зв’язок з українською аудиторією та реалізовувати свої фітнес-проєкти віддалено.

Вона відзначає, що має можливість часто відвідувати Україну, але наразі основною причиною для життя за кордоном є стабільність навчання доньки та завершення будівництва будинку у Києві, яке ще не завершене.

Що каже про війну Аніта Луценко

Свій блог тренерка веде повністю українською мовою. Також вона постійно репостить різні збори для ЗСУ у себе в сторіс і вітає українців із державними святами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про чоловіка доньки Кузьми Скрябіна. Ми з’ясували, що відомо про чоловіка Барбари Кузьменко, як пройшло їхнє весілля і чому подружжя не планує дітей.

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#Зважені та щасливі #Аніта Луценко