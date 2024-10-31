Число жертв от наводнения в Испании продолжает расти. Видео и все детали

Количество людей, которые погибли в результате стихийного бедствия, продолжает расти

В Испании, где бушует масштабное стихийное бедствие — наводнение, вызванное штормом Dana, продолжает расти число погибших. По предварительным данным, речь идет о 95 людях.

Об этом сообщает Associated Press. Ливни, которые начались несколько дней назад, вызвали наводнения на юге и востоке Испании, от Малаги до Валенсии.

В результате сельские улицы превратились в речки, были повреждены дома, нарушены транспортные развязки.

В сети появились фото и видео последствий наводнения.

Тем временем, власти Испании подверглись критике после стихийного бедствия. Как сообщает немецкий таблоид Bild, испанские граждане и СМИ критикуют центральные и местные власти за несвоевременную реакцию на угрозу. Так, службы гражданской обороны разослали жителям предупреждение о наводнении только после 8 часов вечера 29 октября, в то время как метеослужба Aemet объявила "красный" уровень тревоги ещё утром того же дня.

Местные власти отвергают критику, поскольку "никто не мог предсказать жестокие последствия" сильных ливней.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре текущего года северная Италия вслед за другими странами сильно пострадала от разрушительной стихии.