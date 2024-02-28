Стало известно, с кем подерется победитель боя Усик - Фьюри

Пока соперники готовятся к очному противостоянию

Через несколько месяцев состоится долгожданный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. 18 мая в ринге встретятся британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик, которые и определят сильнейшего боксера планеты в своей весовой категории.

Как заявил промоутер Эдди Хирн, уже сейчас известно, кто выйдет на победителя этого поединка. По словам промоутера, украинец или британец встретятся в ринге с победителем боя Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну, пишет портал talkSport.

Именно на таком развитии событий настаивают организаторы вечера бокса Riyadh Season в Саудовской Аравии. Отметим, что поединок Джошуа и Нганну состоится 17 февраля. В этот же день должны были подраться Фьюри и Усик, но британец получил травму.

"Для нас это шанс мечты, потому что мы так долго к нему стремились. Джошуа собирается победить Фрэнсиса Нганну, а затем он победит победителя боя Фьюри и Усика и станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Джошуа очень серьезно относится к бою с Нганну. Так, будто перед ним боксер, превосходящий в 10 раз Фьюри. Потому что в случае поражения это будет значить, что его побил боксер с рекордом 0-1", – сказал Хирн.

Ранее "Телеграф" писал о том, что с кем может встретиться Усик в случае, если Фьюри не выйдет на бой.