"Они без нас никто": советский чемпион призвал провести в РФ свою "Олимпиаду"

Бывший спортсмен хочет проводить в РФ "Российские игры"

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что Россия может провести собственную Олимпиаду. Ранее бывший спортсмен рассказал, почему недолюбливает норвежцев.

Соответствующий комментарий Тихонова приводит ТАСС. Экс-биатлонист не доволен тем, что россиян не пустят на церемонию открытия Олимпиады-2024 в Париже. Александр предлагает провести в РФ альтернативные игры и назвать их "Российскими".

"Нам надо быть посмелее в этих вопросах, я об этом давно говорил. Мы великая держава – 89 регионов как 89 стран, на территории одного Алтая три Австрии поместятся.

Прошла Спартакиада – смотрите, какая конкуренция, на высочайшем уровне. Наших фигуристов сильнее в мире нет, какие результаты в легкой атлетике, в гимнастике, в любом виде спорта. Они без нас никто, унижаться нельзя", — заявил Тихонов.

Ранее Тихонов пригрозил руководству мирового биатлона. Кроме того, советский чемпион оскорбил украинцев, из-за нежелания наших спортсменов пожимать руки россиянам во время соревнований.