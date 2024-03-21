"Вони без нас ніхто": радянський чемпіон закликав провести у РФ свою "Олімпіаду"

Колишній спортсмен хоче проводити в РФ "Російські ігри"

Чотириразовий олімпійський чемпіон із біатлону Олександр Тихонов заявив, що Росія може провести власну Олімпіаду. Раніше колишній спортсмен розповів, чому недолюблює норвежців.

Відповідний коментар Тихонова наводить ТАСС. Ексбіатлоніст незадоволений тим, що росіян не пустять на церемонію відкриття Олімпіади-2024 у Парижі. Олександр пропонує провести у РФ альтернативні ігри та назвати їх "Російськими".

"Нам треба бути сміливішими в цих питаннях, я про це давно говорив. Ми велика держава – 89 регіонів як 89 країн, на території одного Алтаю три Австрії помістяться.

Пройшла Спартакіада – дивіться, яка конкуренція на найвищому рівні. Наших фігуристів сильніших у світі немає, які результати у легкій атлетиці, у гімнастиці, у будь-якому виді спорту. Вони без нас ніхто, принижуватися не можна", — заявив Тихонов.

Раніше Тихонов пригрозив керівництву світового біатлону. Крім того, радянський чемпіон образив українців через небажання наших спортсменів тиснути руки росіянам під час міжнародних змагань.