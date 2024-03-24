Украина - Исландия: букмекеры оценили шансы команд в борьбе за путевку на Евро-2024

Специалисты отдают предпочтение команде Сергея Реброва

Во вторник, 26 марта, Сине-желтые сыграют важнейший поединок против Исландии в рамках финала квалификации на чемпионат Европы-2024. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Исландия.

Специалисты считают украинцев безоговорочными фаворитами финала отбора. Об этом сообщает Favbet.

Аналитики предлагают сделать ставку на проход украинцев на Евро-2024 с коэффициентом 1,25. В то же время подобный успех исландцев менее вероятен — коэффициент 4,20. К слову, букмекеры оценили вероятность победы Сине-желтых в основное время в 65%, а Викингов — в 13%.

Прогноз букмекеров на матч отбора на чемпионат Европы-2024 Украина — Исландия

Favbet: (победа Украины 1,50 — ничья 4,40 — победа Исландии 7,70)

William Hill: (1,44 — 4,33 — 7,50)

Bwin: (1,47 — 4,33 — 7,00)

Матч Украина — Исландия состоится во Вроцлаве (Польша) на "Тарчиньски Арене". Накануне "Телеграф" сообщал, где следить за игрой в режиме онлайн по ТВ и в Интернете.

Напомним, в полуфинале квалификации сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину (2:1). Исландцы, в свою очередь, одолели Израиль (4:1). Победитель финала отбора выйдет на Евро-2024, где сыграет на групповом этапе в квартете Е.