Україна — Ісландія: букмекери оцінили шанси команд у боротьбі за путівку на Євро-2024

Фахівці віддають перевагу команді Сергія Реброва

У вівторок, 26 березня, Синьо-жовті зіграють найважливіший поєдинок проти Ісландії у рамках фіналу кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Ісландія.

Фахівці вважають українців беззаперечними фаворитами фіналу відбору. Про це повідомляє Favbet.

Аналітики пропонують зробити ставку на прохід українців на Євро-2024 із коефіцієнтом 1,25. Водночас подібний успіх ісландців менш ймовірний — коефіцієнт 4,20. До речі, букмекери оцінили можливість перемоги Синьо-жовтих в основний час у 65%, а Вікінгів — у 13%.

Прогноз букмекерів на матч відбору на чемпіонат Європи-2024 Україна — Ісландія

Favbet: (перемога України 1,50 – нічия 4,40 – перемога Ісландії 7,70)

William Hill: (1,44 — 4,33 — 7,50)

Bwin: (1,47 — 4,33 — 7,00)

Матч Україна — Ісландія відбудеться у Вроцлаві (Польща) на "Тарчинськи Арені". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де слідкувати за грою в режимі онлайн по ТБ та в Інтернеті.

Нагадаємо, у півфіналі кваліфікації збірна України обіграла Боснію та Герцеговину (2:1). Ісландці, у свою чергу, здолали Ізраїль (4:1). Переможець фіналу відбору вийде на Євро-2024, де зіграє на груповому етапі у квартеті Е.