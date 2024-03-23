Украина - Исландия: где и когда смотреть матч за выход на Евро-2024

Наша команда находится в шаге от главного футбольного турнира года

Во вторник, 26 марта, национальная команда Украины в рамках финала квалификации на чемпионат Европы-2024 примет сборную Исландии. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Исландия.

В прямом эфире в Украине матч Сине-желтых против исландцев покажут сразу на нескольких платформах. Об этом сообщает пресс-служба официального транслятора в Instagram.

В Интернете игру эксклюзивно покажет медиа-платформа Megogo: на канале "MEGOGO Футбол Первый", в разделе "Спорт" и на специальном поп-ап канале в разделе "Телевидение" в день события по подпискам "Максимальная", "Оптимальная" и "Спорт". Кроме того, встречу можно будет посмотреть на местных телеканалах "Суспільного Мовлення" в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме ОТТ).

Игра Украина — Исландия состоится во Вроцлаве (Польша) на "Тарчиньски Арене", начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. Предматчевая студия на Megogo начнется в 20:20, комментировать игру будут Вадим Шевякин и Роберто Моралес.

Напомним, в полуфинале отбора Евро-2024 сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину (2:1). Победитель финальной квалификационной игры выйдет на ЧЕ, где сыграет в группе Е.