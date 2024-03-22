Украина вышла в финал отбора Евро-2024: кто следующий соперник

Решающая игра отбора пройдет через несколько дней

Сборная Украины в крайне непростом матче обыграла команду Боснии и Герцеговины (2:1) и вышла в финал отбора Евро-2024. В финальном матче отборочного цикла нашим футболистам предстоит сыграть против команды Исландии.

В своем полуфинальном матче отбора исландцы играли против Израиля и довольно неожиданно добыли разгромную победу, передает "Телеграф". Они обыграли соперников со счетом 4:1.

Израиль – Исландия 1:4

Голы: Захави, 31 (с пенальти) — Гудмундссон, 39, 83, 87, Траустасон, 42.

Израиль: Глазер, Даса, Мигел Витор, Голдберг, Ревиво, Кинда (Сафури, 62), Перец (Абу-Фани, 70), Каниховский (Глух, 46), Захави, Тургеман, Халайли (Абада, 71).

Исландия: Вальдимарссон, Паульссон, Ингасон, Гретарссон, Тораринсон, Сигурдссон (Андерсон, 78), Траустассон (Йоуханнессон, 63), Гаральдссон, Виллумссон (Торстейнссон, 46), Гудмундссон (6).

Предупреждение: Захави (73).

Удаление: Ревиво (73).

Теперь же Исландия и Украина встретятся в очном противостоянии. Встреча пройдет 26 марта в польском Вроцлаве. Начало игры в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что исландцы играли в одной отборочной группе с прошлым соперником сборной Украины — боснийцами. На групповой стадии квалификации Исландия обыграла их дома со счетом 1:0, но в гостях уступила со счетом 0:3.

Ранее "Телеграф" писал о том, что один из лидеров сборной Украины не попал в заявку нашей команды на матч с Боснией и Герцеговиной. Причиной стала травма.