Украина - Исландия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

Победитель противостояния выйдет на Евро

Во вторник, 26 марта, сборная Украины по футболу проведет важнейший матч года против Исландии в финале квалификации на чемпионат Европы-2024. В полуфинале отбора Сине-желтые справились со сборной Боснии и Герцеговины (2:1), а Викинги выбили Израиль (4:1).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Исландия. Встреча состоится во Вроцлаве (Польша) на "Тарчиньски Арене", начало поединка — в 21:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Украина — Исландия — начало в 21:45 (обновляется)

Утром в день игры Сергей Ребров определился с финальной заявкой на поединок против исландцев.

Заявка сборной Украины на матч против Исландии

Команды подходят к игре в отличном настроении, обе сборные практически выполнили задачу на сезон, однако до Евро остался один шаг. Игра с Боснией и Герцеговиной показала, что подопечные Сергея Реброва практически ничего не могут противопоставить грамотной обороне соперника, который ниже классом. Исландцы также не блещут мастерством на футбольном поле, однако благодаря характеру вполне могут выдать "матч года" и пройти Украину.

Видеообзор матча Босния и Герцеговина - Украина

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть в прямом эфире матч Украина — Исландия. Кроме того, букмекеры определили фаворита встречи. Отметим, победитель противостояния Сине-желтых и Викингов сыграет на Евро-2024 в группе Е вместе с Бельгией, Румынией и Словакией.