Украинский футбольный клуб подписал "Аквамена" (видео)

Команда Второй лиги Украины эффектно презентовала бразильского новичка

В пятницу, 22 марта, футбольный клуб ЮКСА (Ukrainian Christian Sport Academy) из села Фастовка Киевской области подписал бразильского полузащитника Сантьягу Мендонса Росіана Фернанду. Примечательно, что в соцсетях команды представили игрока в стиле "Аквамена".

Соответствующий пост доступен в официальном Facebook команды. В клубе отметили, что хавбек стал последним новичком в зимнее трансферное окно.

Примечательно, что пресс-служба ФК ЮКСА презентовала игрока с помощью видеоролика об "Аквамене" — супергерое, который появляется в комиксах издательства DC Comics. Бразилец немного похож на актера Джейсона Момоа, сыгравшего "Аквамена".

Добавим, что контракт 24-летнего игрока, который пришел в чемпионат Украины в качестве свободного агента, с клубом рассчитан до лета 2027. Сантьягу будет выступать за Крестоносцев под номером 88. Хавбек является воспитанником "Гремио". Также он успел поиграть за молодежные команды "Атлетико Минейро" и "Форталезы", в Европе бразилец выступал за австрийскую "Аустрию" Лустена.

Напомним, пять клубов Английской Премьер-лиги контактировали с донецким "Шахтером" относительно возможного трансфера украинского полузащитника Георгия Судакова. К слову, он является самым дорогим футболистом в чемпионате Украины.