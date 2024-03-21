Сборная Украины прошла Боснию и Герцеговину в матче с огненной концовкой (видео)

Сине желтые продолжат борьбу за Евро

В четверг, 21 марта, сборная Украины провела полуфинальный матч стыкового раунда отбора на чемпионат Европы-2024 против команды Боснии и Герцеговины. Обе команды не сумели преодолеть групповой этап квалификации на ЧЕ-2024.

Поединок, проходивший в Зенице на стадионе "Билино поле", завершился со счетом 2:1 в пользу украинцев. Об этом сообщает "Телеграф".

В первой половине украинцы больше владели мячом, неплохо атаковали, однако нашей команде не хватало последнего паса. В то же время хозяева в первом тайме создали несколько убойных моментов у ворот Сине-желтых, правда, в заключительной фазе атаки игроки Боснии и Герцеговины почему-то мешали друг другу.

В начале второго тайма хозяева вышли вперед после подачи углового, воспользовавшись неудачными действиями Лунина на выходе. Кипер Сине-желтых выбил мяч кулаками из своей штрафной, но прямо на боснийца. В итоге прострел Дедича замкнул Деннис Хаджикадунич. УЕФА записал взятие ворот как автогол Матвиенко. Под занавес встречи после серии замен украинцам удалось не только сравнять счет, но и добыть победу! Голы на счету Романа Яремчука и Артема Довбика.

Босния и Герцеговина – Украина — 1:2

Голы: Матвиенко, 57 (авт.) – Яремчук, 85, Довбик, 88

Предупреждения: Колашинац, 5, Газибегович, 26, Ахмедходжич, 79– Матвиенко, 16

Босния и Герцеговина: Шехич – Колашинац, Хаджикадунич, Ахмедходжич – Газибегович, Крунич, Хайрадинович, Цимирот, Дедич (Чивич, 67) – Демирович, Джеко.

Украина: Лунин – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля – Зинченко (Малиновский, 76), Бражко (Яремчук, 81) – Мудрик, Судаков, Зубков (Гуцуляк, 76) – Довбик (Таловеров, 90+2).

Статистика матча Босния и Герцеговина - Украина

Полный видеообзор матча Босния и Герцеговина — Украина будет доступен здесь позднее.

Таким образом, сборная Украины пробилась в финал пути B отбора на ЧЕ-2024. В финале квалификации наша команда сыграет против Исландии во вторник, 26 марта.

Напомним, победитель финального раунда квалификации пробьется на Евро-2024, где сыграет в группе Е против Бельгии, Румынии и Словакии. С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей сборной Украины в 2024 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".