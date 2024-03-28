С Крымом в составе: команда НХЛ опозорилась с картой России

На карте были отмечены места рождения игроков из РФ и Беларуси

Канадский клуб Национальной хоккейной лиги "Калгари Флеймз" выложил в соцсетях карту России с Крымом в составе. На ней клуб отметил места рождения российских игроков команды.

Украинские пользователи моментально обратили на это внимание в комментариях. На данный момент, пост, опубликованный ранее в Instagram, удален.

В составе "Калгари" сейчас выступают три российских хоккеиста и один белорус. Именно их места рождения и были отмечены на карте.

Карта в соцсетях "Калгари Флеймз"

На данный момент, канадский клуб находится на 11-м месте в Западной конференции, набрав 71 очко в 71 матче. Команда не попадает в восьмерку сильнейших коллективов конференции и, соответственно, розыгрыш Кубка Стэнли. Команда на 15 очков отстает от "Вегас Голден Найтс" (86), занимающего 8-е место. От лидера Западной конференции "Даллас Старз" (99) канадский коллектив отстает на 28 баллов.

Вместе с тем, "Калгари Флеймз" один раз в истории выигрывал Кубок Стэнли, в сезоне 1998/99, а также 3 раза побеждал в конференции, и 8 раз — в дивизионе, по итогам регулярного первенства.