З Кримом у складі: команда НХЛ зганьбилася з картою Росії

На карті було відзначено місця народження гравців із РФ та Білорусі.

Канадський клуб Національної хокейної ліги "Калгарі Флеймз" виклав у соцмережах карту Росії з Кримом у складі. На ній клуб відзначив місця народження російських гравців команди.

Українські користувачі моментально звернули на це увагу у коментарях. На даний момент, пост, опублікований раніше в Instagram, видалено.

У складі "Калгарі" зараз виступають три російські хокеїсти і один білорус. Саме їхні місця народження були відзначені на карті.

На даний момент канадський клуб знаходиться на 11-му місці в Західній конференції, набравши 71 очко в 71 матчі. Команда не потрапляє у вісімку найсильніших колективів конференції та, відповідно, розіграш Кубка Стенлі. Команда на 15 очок відстає від "Вегас Голден Найтс" (86), що посідає 8 місце. Від лідера Західної конференції Даллас Старз (99) канадський колектив відстає на 28 балів.

Разом з тим, "Калгарі Флеймз" один раз в історії вигравав Кубок Стенлі, у сезоні 1998/99, а також 3 рази перемагав у конференції, і 8 разів – у дивізіоні за підсумками регулярної першості.