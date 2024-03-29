"Негодяй!": российский топ-чиновник получил жесткий ответ, рассказав о чести и достоинстве

В РФ до сих пор ждут отмашки президента в вопросе отправки спортсменов на Олимпийские игры

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков порассуждал на тему достоинства и чести российских спортсменов, решивших поехать на Игры в Париже в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам выступить на Олимпиаде-2024, правда, с некоторыми ограничениями.

Соответствующий комментарий Позднякова приводит "СЭ". Он назвал условия МОК унизительными для россиян.

"Спортсмены, которые пожелали получить нейтральный статус, все прекрасно знают — все эти унизительные условия.

С другой стороны, спортсмены годами тренировались, готовились. Сейчас они боятся потерять результаты своей многолетней работы.

Но есть спортсмены, для которых достоинство и честь важнее, чем эти унизительные условия. Лично я на стороне тех, кто ставит честь и достоинство на первое место", — заявил Поздняков.

В сети назвали Позднякова негодяем. Пользователи массово пишут, что российский чиновник ничего общего с честью и достоинством не имеет. К слову, российские атлеты на последних трех Олимпиадах выступают без флага и гимна, а его дочь Софья выиграла 2 золотые медали в фехтовании в нейтральном статусе на Играх-2020.

Напомним, российские власти и спортивные чиновники разошлись во мнении касательно поездки атлетов на Олимпиаду. К примеру, у Путина не видят в этом ничего плохого, а в ОКР пригрозили российским спортсменам, которые поедут на Игры, уголовными делами.