"Негідник!": російський топ-чиновник отримав жорстку відповідь, розповівши про честь і гідність

У РФ досі чекають відмашки президента щодо відправки спортсменів на Олімпійські ігри

Глава Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков поміркував на тему гідності та честі російських спортсменів, які вирішили поїхати на Ігри в Парижі у нейтральному статусі. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив росіянам виступити на Олімпіаді-2024, щоправда, з деякими обмеженнями.

Відповідний коментар Позднякова наводить "СЕ". Він назвав умови МОК принизливими для росіян.

"Спортсмени, які побажали отримати нейтральний статус, всі чудово знають — всі ці принизливі умови.

З іншого боку, спортсмени роками тренувалися, готувалися. Нині вони бояться втратити результати своєї багаторічної роботи.

Але є спортсмени, для яких гідність і честь важливіші за ці принизливі умови. Особисто я на боці тих, хто ставить честь та гідність на перше місце”, — заявив Поздняков.

У мережі назвали Позднякова негідником. Користувачі масово пишуть, що російський чиновник нічого спільного з честю та гідністю не має. До речі, російські атлети на останніх трьох Олімпіадах виступають без прапора та гімну, а його дочка Софія виграла 2 золоті медалі у фехтуванні у нейтральному статусі на Іграх-2020.

Нагадаємо, російська влада та спортивні чиновники розійшлися думками щодо поїздки атлетів на Олімпіаду. Наприклад, у Путіна не бачать у цьому нічого поганого, а в ОКР пригрозили російським спортсменам, які поїдуть на Ігри, кримінальними справами.