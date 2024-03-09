"Мы им покажем": Валуев пригрозил МОК

Бывший спортсмен находится при власти в РФ

Депутат Госдумы РФ и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) боится российских спортсменов. К слову, МОК допустил российских атлетов на Олимпиаду в Париже, правда, с некоторыми ограничениями.

Соответствующий комментарий Валуева приводит sport24.ru. Бывший боксер заявил, что россияне после возвращения в спорт всем покажут свой уровень. Кроме того, Николай похвастался внутренними соревнованиями в РФ, где недавно едва не погибли юные лыжницы.

"Что стало с олимпийским движением? Нас всячески принуждают не ехать и не смотреть Олимпиаду. Они не хотят видеть, как российские спортсмены поднимают флаг после победы. Невероятно обидно за такое развитие МОК.

Страх перед нашими спортсменами у них очень высок. И мы покажем, на что мы способны, когда вернемся. А пока у нас есть очень конкурентные и хорошие соревнования", — сказал Валуев.

Напомним, МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за нарушение территориальной целостности Украины. К слову, РФ хотела сделать президента МОК Томаса Баха "ручным", но потерпела неудачу.