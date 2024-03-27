"Не суйте свой нос": в РФ озлобились на МОК из-за альтернативной Олимпиады в Москве

РФ планирует провести альтернативную Олимпиаду сразу после Игр в Париже

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) не должен вмешиваться в так называемые Игры дружбы. Накануне МОК запретил странам и спортсменам участвовать в альтернативной Олимпиаде в РФ.

Соответствующий комментарий Тарасовой приводит РБ Спорт. Татьяна считает, что спортсменам станет намного лучше, если крупных турниров в мире станет больше.

"Санкции к спортсменам за участие в Играх дружбы? МОК не должен совать свой нос в Игры дружбы. Чем больше проводится крупных турниров, тем лучше для спортсменов", – сказала Тарасова.

Российские власти планируют провести "Всемирные игры дружбы" в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Отметим, Россия цинично пригласила Украину на соревнования. Ранее МОК уже выступал против участия атлетов в этом "турнире". Напомним, МОК рекомендовал допустить россиян на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе (без флага и гимна). Однако до сих пор в РФ не приняли решение, пускать атлетов на Игры, или нет.