"Исчадие ада": такую дичь Песков еще не нес

Дмитрий Песков стал посмешищем в сети, сделав нелепое заявление

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего плохого в том, чтобы российские атлеты поехали на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. Представители РФ, квалифицировавшиеся на Игры, должны будут подписать лишь обязательство по исполнению олимпийской хартии.

Соответствующий комментарий Пескова приводит aif.ru. Песков назвал спортсменов, которые ради Олимпиады подписали бы документ об осуждении так называемой СВО, "исчадиями ада".

– Нашим спортсменам предложили выступать на Олимпиаде в Париже, представляя только самих себя, а не свою страну. Как думаете, надо ли на таких условиях соглашаться туда ехать?

– Конечно, никто здесь не мог представить, что российский спортсмен ради участия в Олимпиаде подпишет какую-то бумагу об осуждении СВО, чтобы вот за эти сребреники продать свою Родину. Любой, кто так поступил бы, просто стал бы исчадием ада.

Но теперь такого обязательного условия, вроде бы, нет, и все, кто прошел квалификацию, может на Олимпиаду поехать. Это уже вопрос личного решения спортсменов, федераций, – сказал Песков.

В сети отметили, что современная Россия превратилась в страну-утопию, где войну осуждать нельзя. Один из пользователей жестко ответил Пескову, назвав того "исчадием ада", другой отметил, что такой дичи от пресс-секретаря Кремля еще не слышал.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) проведет дополнительную проверку российских спортсменов, которые квалифицируются на Олимпийские игры-2024 в Париже. К слову, в РФ некоторые считают выступление бег гимна и флага унижением, хотя Россия с 2018 года выступает так.