Экс-президента украинского клуба подозревают в государственной измене и пособничестве оккупантам

Футбольный функционер, схоже, перешел на сторону врага

Бывшего президента футбольного клуба "Мир" (Горностаевка, Херсонская область) подозревают в государственной измене и пособничестве государству-агрессору. Данный населенный пункт находится в оккупации на левом берегу Днепра, где у ВСУ есть плацдарм.

Об этом сообщает Херсонская областная ассоциация футбола в Facebook. Бывший футбольный функционер и экс-депутат Новотроицкого поселкового совета от ОПЗЖ подозревается в совершении уголовного преступления согласно ч. 1 ст. 111-2 УК Украины.

В тексте обвинения в адрес Доценко говорится о том, что он:

предоставлял иностранному государству или организации помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения;

зарегистрировал агрофирму "Мир" и платил налоги в бюджет страны-агрессора с целью обеспечения поступления средств, которые могут быть использованы для вооруженных действий против Украины;

организовал транспортировку сельскохозяйственных продуктов с оккупированной территории в морские порты РФ и временно оккупированной территории АР Крым с целью дальнейшего экспорта в другие страны под видом экспортной продукции РФ;

обеспечивал ремонт и восстановление поврежденной военной техники вооруженных сил РФ; предоставлял сельскохозяйственную технику для строительства и обустройства фортификационных сооружений вооруженных сил РФ;

экспортировал сельскохозяйственную продукцию в целях обеспечения экономической стабильности страны-агрессора;

обеспечивал военных РФ жильем, продуктами питания и продовольственно-бытовыми средствами для поддержания их боеспособности и оборонно-наступательных возможностей.

ФК "Мир" просуществовал с 1994 по 2019 год, в 2010 году выиграл чемпионат Украины среди аматоров, также выступал во Второй лиге Украины, имея профессиональный статус.

Ранее сообщалось, что экс-футболист киевского "Динамо" Сергей Юран заговорил о "нациках" в Украине. Бывший форвард активно поддерживает РФ.