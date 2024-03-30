Экс-президента украинского клуба подозревают в государственной измене и пособничестве оккупантам
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Футбольный функционер, схоже, перешел на сторону врага
Бывшего президента футбольного клуба "Мир" (Горностаевка, Херсонская область) подозревают в государственной измене и пособничестве государству-агрессору. Данный населенный пункт находится в оккупации на левом берегу Днепра, где у ВСУ есть плацдарм.
Об этом сообщает Херсонская областная ассоциация футбола в Facebook. Бывший футбольный функционер и экс-депутат Новотроицкого поселкового совета от ОПЗЖ подозревается в совершении уголовного преступления согласно ч. 1 ст. 111-2 УК Украины.
В тексте обвинения в адрес Доценко говорится о том, что он:
- предоставлял иностранному государству или организации помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения;
- зарегистрировал агрофирму "Мир" и платил налоги в бюджет страны-агрессора с целью обеспечения поступления средств, которые могут быть использованы для вооруженных действий против Украины;
- организовал транспортировку сельскохозяйственных продуктов с оккупированной территории в морские порты РФ и временно оккупированной территории АР Крым с целью дальнейшего экспорта в другие страны под видом экспортной продукции РФ;
- обеспечивал ремонт и восстановление поврежденной военной техники вооруженных сил РФ; предоставлял сельскохозяйственную технику для строительства и обустройства фортификационных сооружений вооруженных сил РФ;
- экспортировал сельскохозяйственную продукцию в целях обеспечения экономической стабильности страны-агрессора;
- обеспечивал военных РФ жильем, продуктами питания и продовольственно-бытовыми средствами для поддержания их боеспособности и оборонно-наступательных возможностей.
ФК "Мир" просуществовал с 1994 по 2019 год, в 2010 году выиграл чемпионат Украины среди аматоров, также выступал во Второй лиге Украины, имея профессиональный статус.
Ранее сообщалось, что экс-футболист киевского "Динамо" Сергей Юран заговорил о "нациках" в Украине. Бывший форвард активно поддерживает РФ.