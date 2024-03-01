"Скажите спасибо, что не в тюрьму": РФ показательно наказала хоккеистов за "протест" против Беларуси (видео)

Российские хоккеисты поплатились за свое поведение в игре с белорусами

Тренер юношеской сборной РФ по хоккею U-18 Александр Титов, а также несколько хоккеистов этой команды отстранены от игр из-за поведения после матча с одногодками из Беларуси. К слову, все российские сборные отстранены от международных соревнований до окончания сезона 2024/25.

Федерация хоккея России (ФХР) наказала собственных игроков и тренера за инцидент на турнире Кубок Будущего, который прошел в Беларуси в начале февраля. Об этом сообщает пресс-служба ФХР на своем официальном сайте.

Дисциплинарный комитет ФХР постановил:

главному тренеру Титову в течение шести месяцев запрещена тренерская деятельность в сборных командах России;

дисквалифицировать на три матча в составе сборных команд России хоккеистов юниорской сборной: вратаря Петра Андреянова, нападающих Егора Сурина и Вадима Дудорова.

"Помимо этого, указанным хоккеистам установлен испытательный срок длительностью шесть месяцев: в случае повторного нарушения в течение этого срока, к перечисленным игрокам последуют более строгие санкции", – говорится в заявлении ФХР.

В сети считают, что хоккеисты легко отделались, ведь за "протест" власти РФ могли их наказать куда жестче. Также пользователи высмеяли, что в условиях санкций, обе команды на "международной арене" фактически играют только друг с другом.

Напомним, сборная РФ проиграла белорусам со счетом 5:6. После этого россияне отказались от наград в знак протеста против судейства. Вратарь Андреянов и нападающий Дудоров отказались принимать награды как лучшие игроки турнира на своих позициях. Капитан команды Сурин оставил на льду приз за второе место на турнире.

Ранее Латвия наказала своих хоккеистов, выступивших на "Играх Будущего" в Казани (Россия). К слову, президент РФ Владимир Путин лично открывал эти соревнования.