У головному російському хокейному турнірі використовують латиницю

Заслужений тренер Росії з хокею Володимир Плющев висловився проти використання латиниці у КХЛ. До речі, весь російський хокей знаходиться під санкціями.

Відповідний коментар Плющева наводить russia-hockey.ru. Володимир дивився матч КХЛ між російськими командами "Металург" та "Автомобіліст", під час якого на екрані з’являлися написи англійською мовою. Крім того, він зазначив, що прізвища на спинах гравців також написані англійською мовою.

"Після того, як арбітри довго дивилися фол на Широкові, через весь екран пішов напис з трактуванням порушення — весь англійською мовою. Також латиницею — весь офіційний супровід матчів КХЛ, всі прізвища гравців.

І все це відбувається тоді, коли Європа зробила КХЛ ізгоєм, а весь наш хокей – під санкціями.

Хлопці, для кого стараєтесь? Для європейців, які з нас знущаються і сміються? Чи ви – толстовці, яких б’ють по щоці, а вони підставляють іншу?

Поважайте себе та свою країну! Навіть у футболі, на який ми в хокеї дивимося зверхньо і який знизу нагору дивиться на Європу, всі прізвища – російською мовою. Я вважаю, те, що витворюють з латиницею у КХЛ, – абсурд та позорище”, – сказав Плющев.

Довідка: Континентальна хокейна ліга (КХЛ) – міжнародна хокейна ліга, яку нібито вигадав Володимир Путін. Ліга утворена у лютому 2008 року для клубів з Росії та інших країн Європи та Азії. На цей час у КХЛ грають команди з РФ та по одному клубу з Білорусі, Китаю та Казахстану.

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