Российский чиновник случайно сравнил спортсменов из РФ с вермахтом

Спортивный функционер, похоже, наговорил лишнего

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили раскритиковал слова мэра Парижа Анн Идальго. Недавно французская чиновница заявила, что россиянам будут не рады на Олимпийских играх-2024.

Соответствующий комментарий Мамиашвили приводит "СЭ". Примечательно, что встречу российских атлетов он сравнил с заходом войск вермахта в Париж в 1940 году.

"Вы посмотрите хронику, когда войска вермахта заходили в столицу Франции. С каким счастьем они их встречали. А спортсменов они не хотят там видеть. Вернее, нежелательные гости там будут. Хотя это не ее площадка, по большому счету.

К сожалению, этот тренд задан этим псевдоолимпийским комитетом, который является поступательно разрушительной силой. Эта волна, которую задал международный олимпийский комитет, попав под жесточайшее политическое давление. И они не смогли найти в себе ответственности для того, чтобы провести ту же олимпийскую хартию", – сказал Мамиашвили.

В сети лишь посмеялись над словами Мамиашвили. Пользователи шутят про исторические "знания" спортсмена.

Напомним, слова мэра Парижа вызвали переполох в РФ. Российский комментатор Дмитрий Губерниев даже нахамил француженке.