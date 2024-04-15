Сын превзошел отца: побит старейший рекорд в легкой атлетике (видео)

Литовский легкоатлет побил рекорд, который держался 38 лет

Литовец Миколас Алекна установил новый мировой рекорд в метании диска на турнире в Оклахоме (США). В своей лучшей своей попытке он отправил диск на 74,35 метра, тем самым превзойдя старейший мировой рекорд который держался 38 лет.

В пятой попытке на турнире в Оклахоме Алекна метнул диск за линию мирового рекорда. Сначала был объявлен результат 74.41 м, но после проверки официально зафиксировано 74.35 м. Тем самым атлет также превзошел национальный рекорд Литвы, установленный его отцом 24 года назад.

Любопытно, что отец рекордсмена Виргилиюс Алекна пытался подобраться к рекорду всю жизнь, но так и не смог. А сын справился уже в возрасте 21 года.

Рекордная попытка Миколаса Алекны

Мировой рекорд по метанию диска держался с 6 июня 1986 года и был самым старым из всех, которые устанавливали мужчины. Тогда, в Нойбранденбурге, Юрген Шульт из ГДР показал долгое время недосягаемые для других 74.08 м. Отныне два из трех лучших результатов мира по метанию диска принадлежат семье Алекна — Николас имеет лучший из них, а его отец Виргилиус является третьим номером с 73.88 метрами, показанными в 2000 году.

Несмотря на юный возраст Николас Алекна уже дважды выигрывал медали чемпионатов мира — серебро в 2022 и бронзу в 2023 годах, а в Мюнхене-2022 получил титул чемпиона Европы.