Син перевершив батька: побито найстаріший рекорд у легкій атлетиці (відео)

Литовський легкоатлет побив рекорд, який тримався 38 років

Литовець Міколас Алекна встановив новий світовий рекорд у метанні диску на турнірі в Оклахомі (США). У своїй найкращій спробі він відправив диск на 74,35 метра, тим самим перевершивши найстаріший світовий рекорд який тримався 38 років.

У п’ятій спробі на турнірі в Оклахомі Алекна кинув диск за лінію світового рекорду. Спочатку було оголошено результат 74.41 м, але після перевірки офіційно зафіксовано 74.35 м. Тим самим атлет також перевершив національний рекорд Литви, встановлений його батьком 24 роки тому.

Цікаво, що батько рекордсмена Віргіліюс Алекна намагався підібратися до рекорду все життя, але так і не зміг. А син упорався вже у віці 21 року.

Рекордна спроба Миколаса Алекни

Світовий рекорд з метання диска тримався з 6 червня 1986 року і був найстарішим із усіх, які встановлювали чоловіки. Тоді, у Нойбранденбурзі, Юрген Шульт з НДР показав довгий час недосяжні для інших 74.08 м. Відтепер два з трьох найкращих результатів світу з метання диска належать родині Алекна — Ніколас має найкращий із них, а його батько Віргіліус є третім номером із 73.88 метрами, показаними в 2000 році.

Незважаючи на юний вік Ніколас Алекна вже двічі вигравав медалі чемпіонатів світу — срібло у 2022 та бронзу у 2023 роках, а у Мюнхені-2022 отримав титул чемпіона Європи.