Российский футболист выступил против европейских ценностей: однажды его избили возле гей-клуба

Игрок завершил карьеру в 2018 году

Бывший футболист "Зенита", "Спартака" и сборной России Владимир Быстров раскритиковал российский футбол, куда по его мнению, внедрили "европейские ценности". К слову, на данный момент весь российский футбол находится под санкциями из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Соответствующий комментарий Быстрова приводит "Чемпионат". Владимир считает, что современные юные российские футболисты не пашут на поле, как делал он, а виной всему "европейские ценности".

– Я не говорю, что не надо учиться на тренера. Учиться надо, но это не значит, что они правильно говорят. Надо вырабатывать свой стиль, а не делать все то, что тебе там рассказывают. Если их учат, где правильно располагаться, чтобы видеть всех детей… Знаете, если бы от этого все зависело, то у нас каждый второй футболист был бы топ. Это не основная задача.

Важно научить детей пахать на футбольном поле. Сейчас ввели какие-то европейские ценности. Устал – беги к тренеру и жалуйся. Это же бред! На футбольном поле надо работать, выкладываться, а не приходить побегать на лайте и идти пять часов играть в компьютер. Никакого толка же нет, — сказал Быстров.

В сети высмеяли слова Быстрова. Пользователи припомнили ему инцидент возле гей-клуба в Санкт-Петербурге, где футболиста ударили по лицу. Тогда Владимир оправдывался, что пришел в гей-бар случайно, перепутав двери.

Ранее вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Денис Соловьев назвал решения УЕФА по России и Израилю политикой двойных стандартов. Напомним, УЕФА, несмотря на войну в Украине, пытался вернуть юношеские команды РФ на международную арену. Однако европейские страны пригрозили бойкотом, после чего главный футбольный орган Европы отменил свои планы.