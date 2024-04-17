Вратарям усложнят жизнь: в футболе готовят новое правило

Футбольные функционеры не довольны поведение некоторых вратарей

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) собирается по-новому наказывать голкиперов за затягивание времени. К слову, в футболе также могут пересмотреть правило офсайда.

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, нововведение могут ввести в футбол с сезона 2026/27.

На данный момент вратарям разрешено держать мяч в руках 6 секунд. Если кипер затянет с вводом мяча в игру, его ждет суровое наказание — свободный удар. Однако арбитры неохотно наказывают вратарей за это, ведь при этом соперник получает убойный голевой момент, хотя даже не угрожал воротам.

IFAB предлагает в случае, если вратарь держит мяч в руках больше 8 секунд, назначать в пользу соперника либо аут, либо угловой. Стандарт или вбрасывание будут выполняться с ближайшего к нарушившему правила голкиперу фланга.

Нововведения будут тестироваться в течение сезона-2024/25 в чемпионатах третьего и ниже дивизионов. Лиги, где будут проходить тестирование, будут сами выбирать наказание (аут или угловой). В случае успешных испытаний данное правило введут во всех лигах мира через несколько лет.

Напомним, IFAB протестировал новое правило в футболе, касающееся нападок на арбитров. Ранее шведский футбольный тренер нашел способ, как игнорировать правило офсайда.