Футболист сборной Украины перепутал мяч с головой соперника (видео)

Футболист очень грубо сыграл против соперника

В воскресенье, 14 апреля, "Ворскла" в рамках матча 24-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24 принимала "Шахтер". Игрок Горняков и сборной Украины Александр Зубков получил прямую красную карточку за жестокий фол.

Во втором тайме поединка, который проходил в Полтаве на стадионе имени Бутовского, Зубков нарушил правила на вратаре хозяев Павле Исенко. Об этом сообщает "Телеграф".

На 56-й минуте игры при счете 0:1 в пользу дончан Исенко храбро прыгнул на мяч, а Зубков нанес мощный удар ногой по голове вратаря. Рефери Александр Омельченко сразу же удалил хавбека "Шахтера", VAR подтвердил вердикт арбитра.

Видео удаление Зубкова в матче "Ворскла" — "Шахтер":

В итоге Горняки сумели выстоять и не пропустить в меньшинстве. Поединок завершился победой "Шахтера" со счетом 1:0. Дончане (52 очка) продолжают лидировать в первенстве Украины. Полтавчане (30 очков) — седьмые.

Полный видеообзор матча "Ворскла" — "Шахтер":

Ранее сообщалось, что и "Шахтер", и "Ворскла" вышли в финал Кубка Украины. В полуфинале донецкий клуб разобрался с "Черноморцем", а полтавский коллектив — с "Полесьем". Решающая игра состоится 15 мая.