"Двойные стандарты": в РФ жаждут санкций против Израиля
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В УЕФА считают, что агрессию РФ нельзя сравнивать с ситуацией в секторе Газа
Вице-президент РФС Денис Соловьев назвал решения УЕФА по России и Израилю политикой двойных стандартов. К слову, все команды РФ отстранены от международных соревнований после начала полномасштабного вторжения путинских войск в Украину до дальнейшего уведомления, а израильские футболисты выступают на всех турнирах.
Соответствующий комментарий Соловьева приводит "СЭ". Российский футбольный чиновник считает, что УЕФА должен был наказать Израиль, однако этого не произошло якобы из-за "политики двойных стандартов".
"Двойные стандарты чистой воды. Мне все про них понятно. И именно потому, что мне все про них понятно, я ничего от них не жду.
Странно ждать от этих людей чего-либо, если их решение обусловливается политической волей третьих лиц", – сказал Соловьев.
Ранее генсек УЕФА Теодор Теодоридис заявил, что отстранение израильских команд от международных турниров не планируется, назвав ситуацию с футбольными санкциями против России "совершенно другой".
Напомним, УЕФА, несмотря на войну в Украине, пытался вернуть юношеские команды РФ на международную арену. Однако европейские страны пригрозили бойкотом, после чего главный футбольный орган Европы отменил свои планы.