"Двойные стандарты": в РФ жаждут санкций против Израиля

В УЕФА считают, что агрессию РФ нельзя сравнивать с ситуацией в секторе Газа

Вице-президент РФС Денис Соловьев назвал решения УЕФА по России и Израилю политикой двойных стандартов. К слову, все команды РФ отстранены от международных соревнований после начала полномасштабного вторжения путинских войск в Украину до дальнейшего уведомления, а израильские футболисты выступают на всех турнирах.

Соответствующий комментарий Соловьева приводит "СЭ". Российский футбольный чиновник считает, что УЕФА должен был наказать Израиль, однако этого не произошло якобы из-за "политики двойных стандартов".

"Двойные стандарты чистой воды. Мне все про них понятно. И именно потому, что мне все про них понятно, я ничего от них не жду.

Странно ждать от этих людей чего-либо, если их решение обусловливается политической волей третьих лиц", – сказал Соловьев.

Ранее генсек УЕФА Теодор Теодоридис заявил, что отстранение израильских команд от международных турниров не планируется, назвав ситуацию с футбольными санкциями против России "совершенно другой".

Напомним, УЕФА, несмотря на войну в Украине, пытался вернуть юношеские команды РФ на международную арену. Однако европейские страны пригрозили бойкотом, после чего главный футбольный орган Европы отменил свои планы.