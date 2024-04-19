Російський футболіст виступив проти європейських цінностей: одного разу його побили біля гей-клубу

Гравець завершив кар’єру у 2018 році

Колишній футболіст "Зеніту", "Спартака" та збірної Росії Володимир Бистров розкритикував російський футбол, куди на його думку впровадили "європейські цінності". До речі, зараз весь російський футбол перебуває під санкціями через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Відповідний коментар Бистрова наводить "Чемпіонат". Володимир вважає, що сучасні юні російські футболісти не працюють на полі, як робив він, а в усьому винні "європейські цінності".

– Я не говорю, що не треба вчитися на тренера. Вчитися треба, але це не означає, що вони правильно кажуть. Треба виробляти свій стиль, а не робити все, що тобі там розповідають. Якщо їх навчають, де правильно розташовуватись, щоб бачити всіх дітей… Знаєте, якби від цього все залежало, то у нас кожен другий футболіст був би топ. Це не основне завдання.

Важливо навчити дітей пахати на футбольному полі. Нині запровадили якісь європейські цінності. Втомився — біжи до тренера і скаржся. Це ж маячня! На футбольному полі треба працювати, викладатись, а не приходити побігати на лайті і йти п’ять годин грати у комп’ютер. Ніякого толку немає, — сказав Бистров.

У мережі висміяли слова Бистрова. Користувачі пригадали йому інцидент біля гей-клубу у Санкт-Петербурзі, де футболіста вдарили по обличчю. Тоді Володимир виправдовувався, що прийшов до гей-бару випадково, переплутавши двері.

Раніше віцепрезидент Російського футбольного союзу (РФС) Денис Соловйов назвав рішення УЄФА щодо Росії та Ізраїлю політикою подвійних стандартів. Нагадаємо, УЄФА, попри війну в Україні, намагався повернути юнацькі команди РФ на міжнародну арену. Однак європейські країни пригрозили бойкотом, після чого головний футбольний орган Європи скасував свої плани.