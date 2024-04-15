Михаил Мудрик похвастался новым роскошным авто: футболист "Челси" выбрал немецкую легенду (фото)

Известный футболист ездит на немецкой машине по улицам Лондона

Известный украинский футболист, вингер сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик купил новый автомобиль. В своих соцсетях он поделился фотографией транспортного средства.

Мудрик сейчас живет в Лондоне – именно там он сфотографировал свой новый спортивный кроссовер Audi SQ8 последней модели. Соответствующее фото футболист выложил на свою страницу в соцсетях. Автомобиль стоит около 110–125 тысяч долларов в зависимости от комплектации.

Audi SQ8: технические характеристики и особенности авто

Audi SQ8 является полноприводным кроссовером нового поколения. По сравнению с классической версией пакет S-Line дополнен другой радиаторной решеткой, боковыми зеркалами и двуствольным выхлопом. Также в авто установлены большие, 22-дюймовые диски.

Под капотом расположен дизельный 4-литровый двигатель V8 с дополнительным стартер-генератором (чтобы уложиться в строгие европейские нормы по выбросам). Эта система помогает экономить топливо во время разгона, может на ходу заглушать двигатель и в целом помогает при запуске.

Audi SQ8

Автомобиль имеет 435 лошадиных сил мощности и может развивать удивительные 900 Нм крутящего момента. Также Audi SQ8 может быть оснащен активным стабилизатором, пневмоподвеской, позволяющим изменять дорожное пространство, керамическими тормозами и другими современными системами. Автомобиль весит более 2 тонн, но может разгоняться до первой сотни за 4,8 секунды. Тратит он более 9 литров горючего в комбинированном цикле.

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