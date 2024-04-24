"Царила настоящая дедовщина": известная российская фигуристка сломала ногу сопернице

Бывшая российская фигуристка, проживающая в Греции, дала откровенное интервью

Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров (2001 год) россиянка Кристина Обласова рассказала, что ее партнер по команде, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр (2002 и 2006 соответственно) Ирина Слуцкая сломала ее спортивный инвентарь, из-за чего она получила перелом ноги. Накануне в фигурном катании вспыхнул скандал между РФ и Казахстаном.

Об этом Обласова рассказала в интервью изданию "Чемпионат". Кристина отметила, что она конфликтовала с коллегой, и это переросло в настоящую войну. Обласова считает, что именно Слуцкая открутила шурупы на ее коньках, в результате чего она сломала ногу на тренировке перед международными соревнованиями. Это произошло, когда пострадавшей было 13 лет.

— Вы не раз упоминали, что соперничество на тренировках проявлялось очень ярко, приводило к конфликтам. У вас же есть какая-то неприятная история с открученными шурупами на коньке?

— Это происходило неоднократно, такое случалось много раз. У меня накопилось немало подобных историй за период, когда каталась в группе со Слуцкой. Никаких камер на катке и прочего не было, поэтому в той ситуации с открученными шурупами я не могла посмотреть какие-то записи, чтобы узнать, кто это сделал. Но никто, кроме неё, не мог. На заходе в прыжок у меня ушло лезвие, я упала и сломала ногу.

— Вы узнали, кто открутил вам шурупы?

— Мы скандалили со Слуцкой в раздевалках, кричали, даже порой дрались. И она несколько раз заявляла: "Ты у меня еще получишь, я тебе покажу, чтоб ты ноги переломала". Все в таком духе. Постоянно кто-то кому-то делал какие-то пакости. Резали платья перед соревнованиями, коньки воровали. Когда тренировалась в ЦСКА, у меня украли коньки, оказалось, их выбросили в пруд!

— И переходить сразу в другую группу после перелома не стали?

— Нет, после той ситуации я просто набила морду Слуцкой, и всё.

— То есть это действительно была Слуцкая, по вашему мнению?

— В тот период времени у нас была с ней настоящая война! Мы ругались, боролись. Она настраивала против меня всю группу, подговаривала, чтобы со мной не разговаривали. Ее слушались, потому что она считалась лидером и звездой. Царила настоящая дедовщина. Она устраивала "темную" то одному, то другому. В общем, у нее был какой-то сложный переходный возраст, по всей видимости. Хотя ей было уже 18-19 лет.

Выступление Обласовой на юниорском Гран-при

Выступление Слуцкой на Играх в Торино

Ранее сообщалось, что украинские фигуристы Мария Голубцова и Кирилл Белобров угодили в скандал из-за совместных тренировок с россиянами в Канаде. Представители РФ выступают под флагом Грузии, из-за чего их и приняли в тренировочную группу.