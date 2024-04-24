"Царила справжня дідівщина": відома російська фігуристка зламала ногу суперниці

Колишня російська фігуристка, яка мешкає в Греції, дала відверте інтерв’ю

Чемпіонка світу з фігурного катання серед юніорів (2001 рік) росіянка Крістіна Обласова розповіла, що її партнерка по команді, срібна та бронзова призерка Олімпійських ігор (2002 та 2006 відповідно) Ірина Слуцька зламала її спортивний інвентар, через що вона отримала перелом ноги. Напередодні у фігурному катанні спалахнув скандал між РФ та Казахстаном.

Про це Обласова розповіла в інтерв’ю виданню "Чемпіонат". Крістіна зазначила, що вона конфліктувала з колегою, і це переросло у справжню війну. Обласова вважає, що саме Слуцька відкрутила шурупи на її ковзанах, внаслідок чого вона зламала ногу на тренуванні перед міжнародними змаганнями. Це сталося, коли потерпілій було 13 років.

— Ви неодноразово згадували, що суперництво на тренуваннях проявлялося дуже яскраво, призводило до конфліктів. У вас є якась неприємна історія з відкрученими шурупами на ковзанах?

— Це відбувалося неодноразово, таке траплялося багато разів. У мене накопичилося чимало подібних історій за період, коли каталася у групі зі Слуцькою. Жодних камер на ковзанці та іншого не було, тому в тій ситуації з відкрученими шурупами я не могла подивитися якісь записи, щоб дізнатися, хто це зробив. Але ніхто, окрім неї, не міг. На заході в стрибок у мене пішло лезо, я впала і зламала ногу.

— Ви дізналися, хто вам відкрутив шурупи?

— Ми скандалили зі Слуцькою у роздягальнях, кричали, навіть часом билися. І вона кілька разів заявляла: "Ти в мене ще отримаєш, я тобі покажу, щоб ноги переламала". Все в такому дусі. Постійно хтось комусь робив якісь капості. Різали сукні перед змаганнями, ковзани крали. Коли тренувалася у ЦСКА, у мене вкрали ковзани, виявилось, їх викинули у ставок!

— І переходити одразу до іншої групи після перелому не стали?

— Ні, після тієї ситуації я просто набила морду Слуцькій, та й годі.

— Тобто це справді була Слуцька, на вашу думку?

— У той час у нас була з нею справжня війна! Ми лаялися, боролися. Вона налаштовувала проти мене всю групу, намовляла, щоб зі мною не розмовляли. Її слухалися, бо вона вважалася лідером та зіркою. Панувала справжня дідівщина. Вона влаштовувала "темну" то одному, то іншому. Загалом, у неї був якийсь складний перехідний вік, мабуть. Хоча їй було 18-19 років.

Виступ Обласової на юніорському Гран-прі

Виступ Слуцької на Іграх у Торіно

Раніше повідомлялося, що українські фігуристи Марія Голубцова та Кирило Бєлобров потрапили у скандал через спільні тренування з росіянами в Канаді. Представники РФ виступають під прапором Грузії, через що їх і прийняли до тренувальної групи.