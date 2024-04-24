"Политический заказ": в РФ после скандала с Китаем хотят "отбелить" фаворитку Путина

Юная фигуристка, которую наказали за допинг, стала гордостью нации в РФ

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась об информации, что китайские пловцы попались на допинге, который также был обнаружен у российской фигуристки Камилы Валиевой. Китай сумел отстоять своих спортсменов, а вот россиянку дисквалифицировали на 4 года.

Соответствующий комментарий Журовой приводит Р-Спорт. Светлана считает случаи идентичными, хотя WADA уже выступило с заявлением, отметив, что версии о попадании допинга в организм фигуристки были неправдоподобными

"Смотрите, те же китайцы нашли виноватых на кухне отеля, тех, кто якобы опрометчиво подмешал этот препарат, и выдали их WADA. И это решение [WADA] стало возможным. У нашей же девочки были разные версии возможного взрослого вмешательства, и ни одну из них сразу не приняли. Потому что был политический заказ.

И им надо было, во-первых, лишить Валиеву золотой олимпийской медали, а, во-вторых, продлить этот скандал. И не дать спортсменке, по большому счету, навсегда возможности соревноваться. За подобные нарушения во всем мире практически всегда спортсменов наказывают минимальной дисквалификацией, но я никогда не слышала о сроке в четыре года", – сказала Журова.

Напомним, после Олимпиады в Китае президент РФ Владимир Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что глава Кремля подарил спортсменке шелковый платок, из-за чего юную фигуристку стали называть новой фавориткой Путина.

В 2024 году Путин и Валиева сидели вместе на открытии Игр Будущего, а в Кремле подтвердили, что президент РФ поддерживает фигуристку. К слову, та активно агитировала за него на президентских выборах в России, хотя спортсменка — несовершеннолетняя.