Российские футбольные власти заставили "Сочи" играть в ослабленном составе против команды Кадырова

Футбольный клуб "Сочи" просил Российский футбольный союз (РФС) перенести игру с "Ахматом" в первенстве страны. К слову, компания Joma, которая является техническим спонсором футбольной сборной Украины, сотрудничает с клубом Рамзана Кадырова.

Об этом рассказал тренер "Сочи" Роберт Морено, передает "Чемпионат". По его словам, РФС заставил их играть с главным конкурентом за "выживание" в лиге, хотя перед матчем отравилось 14 игроков. Футболистам стало плохо после обеда в Грозном. В итоге команда Кадырова победила со счетом 1:0.

– "Сочи" опоздал на стадион, в чем была причина?

– Все просто – после обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала. У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали [на стадион].

В сети считают, что массовое отравление команды не является случайностью.

Напомним, Рамзан Кадыров, который активно поддерживает полномасштабное вторжения рф в Украину, даже был президентом "Ахмата" с 2004 по 2011 год. Назван клуб в честь Ахмата Кадырова, отца главы Чечни.

Ранее известный тренер отказал российскому клубу из-за войны в Украине.