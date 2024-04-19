"Пусть вернет деньги": в РФ требуют компенсацию от "друга Украины"

Бывший чешский футболист остался жить в РФ и даже получил гражданство этой страны

Тренер академии и глава развития молодежного футбола "Новосибирска", экс-футболист ряда российских клубов Томаш Выходил раскритиковал слова легенды хоккея Доминика Гашека в адрес России. Чешский "Доминатор" активно поддерживает Украину и выступает против участия россиян в международных соревнованиях во время войны в Украине.

Соответствующий комментарий Выходила приводит "Матч ТВ". Томаш призвал Доминика вернуть деньги, которые тот заработал в РФ. Гашек выступал за "Спартак" в сезоне 2010/11.

– Легендарный в прошлом хоккейный вратарь Доминик Гашек очень часто чрезмерно резко высказывается в адрес России и призывает наказывать чешских спортсменов, выступающих здесь. Вас это задевает?

– Даже не знаю. Если ему что‑то не нравится, то пусть приедет и вернет деньги, которые заработал, пока играл в России за "Спартак".

Когда он был инициатором того, чтобы российским игрокам не давали визы в НХЛ, то возник вопрос: что у человека в голове? Некрасиво поступает.

Мое отношение к нему как‑то изменилось в худшую сторону, – сказал Выходил.

Напомним, Гашек активно выступает против "русского мира". В 2023 году он посетил нашу страну, где получил награду "Друг Украины". Бывший спортсмен призвал защитников Украины гнать из страны оккупантов. Кроме того, хоккеист призвал НХЛ выделить Украине миллиарды долларов, ведь лучшая хоккейная лига мира продолжает сотрудничать с российскими спортсменами. Из-за этой позиции Гашека часто оскорбляют в РФ.