"Шахтер" избавится от футболиста, который болел за Россию

Игрок должен покинуть команду в летнее межсезонье

19-летний вингер Хусрав Тоиров из Таджикистана покинет донецкий "Шахтер" в летнее трансферное окно. Игрок известен тем, что лайкнул публикацию российского СМИ с результатом матча Россия – Сербия (4:0). Руководство "Шахтера" оштрафовало его на 300 тысяч гривен и пообещало перечислить деньги на нужды ВСУ.

По информации "Футбол24", главный тренер "горняков" Марино Пушич больше не рассчитывает на футболиста. А за команду U-19 Тоиров не сможет сыграть из-за возраста.

Источник отмечает, что "Шахтер" не намерен продавать Тоирова в клубы из России. Такой нюанс достаточно важен и актуален учитывая недавний скандал, в который попал Хусрав. Если на футболиста не будет претендента за границей, то тогда "горняки" намерены отдать его в аренду любому клубу из УПЛ.

Тоиров присоединился к "Шахтеру" в марте 2023 года. Вингер успел провести за первую команду клуба лишь два матча, преимущественно играя за молодежку.

Ранее стало известно, что "Шахтер" угодил в очередной скандал. На этот раз команду подставил Дарио Срна.