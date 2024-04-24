Известный тренер отказал российскому "Спартаку" из-за войны в Украине

В РФ сделали предложение тренеру из АПЛ

Известный шотландский тренер, наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес отказался от работы в "Спартаке" (Москва) по политическим причинам. Специалист не собирается работать в России во время полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.

Об этом сообщает инсайдера Иван Карпов в telegram. По его информации, с 60-летним специалистом связалось агентство Юрия Горбенко.

Контракт главного тренера "Вест Хэма" действует до конца этого сезона и, похоже, не будет продлен. По информации инсайдера, с 60-летним специалистом агенты связались по своей инициативе без ведома самого клуба. Кандидатуру Мойеса не согласовывали со спортивным директором московской команды Томашем Амаралом.

"Агентская группа Горбенко обратилась к шотландцу через его брата и агента Кенни с вопросом: "Готов ли Дэвид в теории возглавить "Спартак" летом?" Тренер ожидаемо ответил, что не хочет ехать в Россию, потому что из-за войны в Украине ситуация там нестабильная", – написал Карпов.

Ранее сообщалось, что "Газпром" хочет спонсировать сильнейшую команду Венгрии. Российская компания уже сотрудничает с одним европейским клубом.