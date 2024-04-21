В скандале со сливом игры "Динамо" новый поворот: в деле замешан друг Милевского, который хочет стать мэром Киева

В деле разбираются футбольные чиновники

В украинском футболе разгорелся громкий скандал. Футболисты "Миная" сообщили, что их пытались подкупить, чтобы они слили игру киевскому "Динамо".

Журналист Игорь Бурбас на своем telegram-канале сообщил, что предложение игрокам сделал Сергей Третьяк, который ведет стримы с легендой "Динамо" и сборной Украины Артемом Милевским.

"Поводом для разговора стало якобы предложение залететь в эфир на твитч. Но уже в ходе беседы каждому было предложено 5 тыс. у.е. за проигрыш "Динамо" – клубу, которому сейчас непросто и нужно поддержать (так было сказано дословно)", — написал Бурбас.

Третьяк не стал отмалчиваться и публично заявил, что не предлагал игрокам "Миная" деньги. Сергей добавил, что его репутацию хотят запятнать "серьезные люди", которые видят в нем конкурента на выборах мэра Киева. К слову, он отметил, что собирается стать мэром столицы в 2028 году.

"У меня была еще инсайдерская информация, что некоторые игроки "Миная" намерены слить матч "Динамо". Я прямо спросил Немчанинова: "Ходят слухи, что среди вас есть крысы, которые не хотят отбирать очки и собираются проиграть "Динамо". Это правда?".

Немчанинов сказал, что это неправда. Я говорю: "Но ты начинаешь в составе". Дмитрий ответил: "Я начинаю, потому что был в составе, когда матч прервали. Но я ничего не знаю о планируемой нечестной игре".

Ну ладно, раз не знаешь, узнаю у Скибы. Поехал прощупать его. Он тоже подтвердил, что "Шахтер" стимулирует "Минай", но опроверг, что игроки ужгородского клуба намерены сдать матч. Тогда я ему сказал: "Я поставил фору — 1.5 Динамо". Скиба ответил: "Я сделаю все, чтобы твоя ставка не сыграла".

Мы посмеялись и разошлись. А дальше вы сами все видели. Немчанинов, который говорит, что я ему якобы предлагал 5 тысяч долларов, а он отказался, чудом забивает автогол. Ну, смешно же", — цитирует Третьяка ukrfootball.

Сергей Третьяк и Артем Милевский

Видеообзор матча "Минай" - "Динамо"

Напомним, перенесенный матч 16-го тура УПЛ "Минай" — "Динамо" завершился победой киевлян со счетом 3:1. Игра должна была состояться в Минае (село под Ужгородом) еще в начале декабря, но матч был прерван на 2-й минуте из-за воздушной тревоги и перенесен на другую дату по причине отсутствия освещения на арене.