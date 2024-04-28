В РФ заговорили о "вирусе русофобии": названы первые "жертвы"

В РФ считают, что международные спортивные функционеры заразились русофобией

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предрек возможный развал олимпийского движения в ближайшие 5 лет. Все из-за русофобии, "вирусом" которой якобы заразились чиновники Международного олимпийского комитета (МОК).

Соответствующий комментарий Васильева приводит sport-express.ru. Он считает, что МОК просуществует еще несколько лет, после чего организация развалится.

"Сейчас МОК во главе с Томасом Бахом ничего общего со спортом и с олимпийским движением не имеет. Томас Бах превратил МОК в манипулируемый орган для достижения своих целей с западными государствами. Наивно удивляться таким вещам. Если бы он осудил действия обратного характера, то было бы удивительно.

Лучшая защита – это нападение. Это то, что они сейчас делают. Совершенно очевидно, что если олимпийское движение будет продолжать такую же деятельность, то оно перестанет существовать лет через пять.

Сейчас все заболели вирусом русофобии. Раньше Бах хорошо относился к России. Конечно, он это делает не без указания сверху. В данном случае пропаганда ненависти к России овладела всем руководством МОК, и здравый смысл они давно потеряли", – сказал Васильев.

Напомним, РФ обвинила Украину и МОК в сговоре. После этого на главу МОК Томаса Баха начались нападки со стороны россиян.