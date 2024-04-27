Скандал с массовым допингом в Китае набирает обороты: готовится многомиллионный иск

Спортсмены не довольны деятельностью WADA

Ведущие пловцы мира хотят подать в суд на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) из-за скандала вокруг 23 китайских пловцов. Накануне стало известно, что у них обнаружили запрещенное вещество триметазидин перед Олимпийскими играми в Токио, однако никакого наказания они не понесли.

Об этом сообщает The Times. Участники прошлой летней Олимпиады, которые соревновались против китайцев, готовят коллективный иск. Китайцы завоевали в Японии три "золота", два "серебра" и "бронзу" в плавании.

Лидеры мирового плавания ведут переговоры с юристами о подаче многомиллионного иска к WADA. Сообщается, что спортсмены уже заручились финансовой поддержкой на случай подачи коллективного иска.

Напомним, журналисты The New York Times и ARD провели независимые расследования, согласно результатам которых в 2021 году у 23 китайских пловцов обнаружили триметазидин. Китайская сторона объявила, что следы препарата были обнаружены на кухне отеля, где базировались спортсмены. WADA устроило данное объяснение, и китайских пловцов никак не наказали.

Это вызвало бурную реакцию в РФ, ведь из-за этой же "запрещенки" WADA сурово наказала российскую фигуристку Камилу Валиеву. У россиянки отобрали все медали, полученные после положительного допинг-теста, а также ее дисквалифицировали от соревнований на 4 года.