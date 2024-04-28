"Лучший день в жизни": фаворитка Путина пробила дно на ТВ

Спортсменка несколько раз публично встречалась с главой Кремля

Российская фигуристка Камила Валиева все чаще появляется на отечественном ТВ. На этот раз юная спортсменка предоставила для шоу свой пиджак со встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает sport24.ru. Валиева посетила шоу "Новая битва экстрасенсов" на ТНТ. Участникам дали задание описать предмет одежды, принадлежавший Камиле. Фигуристка взяла с собой пиджак, в котором посетила торжественный прием олимпийцев в Кремле 26 апреля 2022 года. Примечательно, что спортсменка назвала этот день лучшим в ее жизни.

"С этим пиджаком у меня связан очень эмоциональный момент. В день моего рождения я получила награду и поздравление от нашего президента страны. Я была безумно взволнована, это был самый лучший день в моей жизни", – сказала Валиева.

В сети посмеялись над Валиевой, которая продолжает агитировать за Путина. Пользователи считают, что Камила могла войти в историю как величайшая фигуристка мира, однако теперь ее будут знать лишь как последовательницу диктатора.

Напомним, после Олимпиады-2022 в Пекине Путин провел встречу с российскими олимпийцами, на которой заявил, что хочет поздравить 16-летнюю Валиеву с днем рождения в неформальной обстановке. Позднее стало известно, что глава Кремля подарил спортсменке шелковый платок, из-за чего юную фигуристку стали называть новой фавориткой Путина.

Выступление Валиевой на Олимпиаде-2022

К слову, Валиева была признана виновной в нарушении допинг-правил, из-за чего РФ потеряла "золото" в командном турнире по фигурному катанию на Играх. Невероятно, но из-за скандала Камила стала национальным героем в России. Фигуристка сидела рядом с Путиным на церемонии открытия "Игр будущего", а в Кремле признали, что президент РФ лично поддерживает спортсменку. Та в ответ поддержала Путина на президентских выборах, хотя из-за возраста не имела на это права.