ФИФА назвала условие для возвращения России в международный футбол

Данное решение будет принимать УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался касательно потенциального возвращения РФ в мировой футбол. На данный момент Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) против, а потому Международная федерация футбола (ФИФА) не снимет санкции с россиян.

Соответствующий комментарий Митрофанова приводит sport-express.ru. К слову, переход в Азию не поможет России избежать отстранения от ФИФА. Федерация якобы ввела санкции против российского футбола до окончания ЧМ-2022, однако после ситуация в Украине не поменялась, а потому бан продлили.

— Что делает РФС после ЧМ-2022?

— Мы говорили ФИФА: "В вашем решении не указано, что оно действует до 1 декабря 2022. Но по смыслу оно касается определенного периода". Мы образовали трехстороннюю рабочую группу, в которую входили РФС, УЕФА и ФИФА.

И тогда в ФИФА нам сказали: "Коллеги, мы сохраняем отстранение, потому что УЕФА его сохраняет. Пока УЕФА не снимет бан — наш останется". Для нас стало критически важно, чтобы УЕФА снял ограничения, потому что в этой ситуации переход в другую конфедерацию не решил бы проблему автоматического снятия, – сказал Митрофанов.

Напомним, в 2023 году УЕФА решил допустить юношеские сборных России U-17 к международным турнирам. Однако это спровоцировало бурную реакцию в европейских странах. В итоге Союз отменил свое решение, что вызвало переполох в РФ.