"На войну собирается. Блондинчик такой": Леоненко наехал на Зинченко

Бывший футболист отреагировал на нашумевшее интервью звезды "Арсенала"

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко высмеял слова футболиста сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александра Зинченко. Левый защитник заявил, что готов пойти на фронт, если его позовут.

Соответствующий комментарий Леоненко приводит fanday. Виктор сделал выпад в сторону Александра, хотя его спрашивали совсем о другом.

– Что думаете о перспективах сборной Украины на Евро-2024, где у нас в соперниках Бельгия, Словакия и Румыния?

– Играть можно со всеми, хоть мы очень часто и выигрываем случайно. От нашей сборной я жду качества. Если будет качество, будут и победы. А у нас видите как. Один парень на войну собирается, а его все с поезда снимают. Я уже устал его встречать на ж/д вокзале. Блондинчик такой, Зинченко зовут.

А у нас "Льва матча" постоянно ищут. Что тут искать? Забил гол – ты уже "Лев матча"! Не забил – значит, вратарь! — сказал Леоненко.

Добавим, что Виктор не первый, кто раскритиковал Зинченко. Бывший игрок французского ПСЖ, английского "Тоттенхэма" и ряда других клубов Серж Орье заявил, что настоящему добровольцу не нужен призыв. Напомним, "Арсенал" не сумел попасть в полуфинал Лиги чемпионов, уступив мюнхенского "Баварии".