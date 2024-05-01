Легионер "Динамо", играющий в аренде в Греции, подружился с российским футболистом

Томаш Кендзера с женой проводят досуг с семьей Магомеда Оздоева

Польский легионер киевского "Динамо" Томаш Кендзера, который на правах аренды выступает за греческий ПАОК, подружился с российским легионером команды Магомедом Оздоевым. Футболисты не скрывают дружеских отношений.

Война в Украине не помешала Томашу и его жене-украинке Виктории подружиться с семьей россиянина – проводить вместе время, публиковать совместные фото в соцсетях и кататься в авто под российские треки. Фото и видео совместного отдыха публикует жена Оздоева Маргарита в Instagram.

Спортсмены не только взаимодействуют в интересах команды на футбольном поле. За его пределами игроки, вместе с семьями изучают достопримечательности древней Греции и гуляют по улицам Салоников.

Польский легионер киевского "Динамо" Томаш Кендзера женился на украинке Виктории Стецик в сентябре 2021-го года. Кендзера познакомился с Викторией после переезда в Украину в 2017 году. Виктория родом из Киева и училась в одном из столичных университетов.

Кендзера выступал в "Динамо" до полномасштабного вторжения войск России в Украину, после которого, в 2022-м году, перебрался в польский "Лех". С 2023-го года выступает за греческий ПАОК.

Ранее сообщалось, что Томаш Кендзера не попал в состав сборной Польши на чемпионат мира-2022 в Катаре.