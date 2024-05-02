10 лет без "Донбасс-Арены": "Шахтер" отмечает грустный юбилей (видео)

Дерби с командой из соседнего Мариуполя стало последней игрой на арене

Ровно 10 лет назад "Шахтер" провел последнюю на сегодня игру на своем домашнем стадионе в Донецке. В том матче был обыгран "Ильичевец" из соседнего Мариуполя.

2 мая 2014 года в матче 28-го тура УПЛ на "Донбасс Арене" встречались "Шахтер" и "Ильичевец". Игра завершилась со счетом 3:1, напоминает официальный сайт ФК "Шахтер".

Счет был открыт на 26-й минуте, когда после прострела Илсиньо защитник мариупольцев Ищенко срезал мяч в собственные ворота. В начале второго тайма гости отыгрались — Тотовицкий точно пробил головой. Однако уже через несколько минут Луис Адриано снова вывел "оранжево-черных" вперед, разобравшись в штрафной площадке с защитником и голкипером соперника. Итог ударом издали подвел Дуглас Коста — 3:1. Это был последний гол "Шахтера" на "Донбасс Арене".

Обзор матча "Шахтер" - "Ильичевец"

Торжественное открытие "Донбасс Арены" состоялось 29 августа 2009 года, а уже 27 сентября "Шахтер" провел первый матч на новом стадионе, разгромив "Оболонь" 4:0. Дебютный гол забил бразильский полузащитник Жадсон.

Всего "Шахтер" сыграл на "Донбасс Арене" 102 матча. В этих поединках донецкая команда одержала 80 побед, 14 раз завершила встречи вничью, потерпела 8 поражений. "Оранжево-черные" забили соперникам 238 мячей, пропустили 50.

Чаще всего "горняки" играли на "Донбасс Арене" с киевским "Динамо": стадион 7 раз принимал украинское классико, и все эти матчи "Шахтер" выиграл с общим счетом 17:3. Также на "Донбасс Арене" "оранжево-черные" провели 20 еврокубковых поединков, в которых одержали 9 побед при 7 ничьих и 4 поражениях (разница мячей: 32-16).

Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин отмечает: "Донбасс Арена" — это один из лучших стадионов Европы и родной дом "Шахтера". Все самые ценные моменты мы пережили в Донецке, вместе с нашими болельщиками, именно на этом стадионе. Заполненные трибуны "Донбасс Арены" всегда создавали невероятную атмосферу футбольного праздника, вдохновляли нашу команду на красивую игру и большие победы. После начала войны на Донбассе мы проводили свои домашние матчи на разных стадионах Украины и Европы, и мы очень благодарны этим городам за теплый прием, но ничто не заменит для нас Донецк и "Донбасс Арену". Поэтому "Шахтер" живет мечтой однажды вернуться домой, в свой город, свободный украинский Донецк, на свой родной стадион и снова радовать своих болельщиков яркой игрой и победами на "Донбасс Арене".

После вынужденного переезда из Донецка "Шахтер" проводил домашние матчи во Львове ("Арена Львов"), Харькове (ОСК "Металлист") и Киеве (НСК "Олимпийский"), а международные игры проходили в Варшаве (Городской стадион "Легии" имени маршала Юзефа Пилсудского) и Гамбурге ("Фолькспаркштадион"). В этих городах в целом "горняки" сыграли 181 домашний поединок. Сейчас команда базируется в Киеве.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" в Черкассах победил ЛНЗ (0:3) и укрепил свое лидерство в турнирной таблице УПЛ.